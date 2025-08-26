Депутаты предлагают направлять материнский капитал на ведение личного подсобного хозяйства

Полученные от государства деньги при рождении детей родители смогут направить на покупку теплиц, птиц и животных, сельскохозяйственной техники и другого оборудования.

26 августа 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому материнский капитал будет можно направить на ведение личного подсобного хозяйства (ЛПХ).

За счет маткапитала разрешат покупать имущество: теплицы, животных, пчел и птиц, сельскохозяйственную технику, транспортные средства, а также прочий инвентарь и оборудование.

Ожидается, что изменения повысят социальную и экономическую устойчивость семей с детьми в сельской местности, где ЛПХ стало важным источником средств к существованию.

По данным Росстата, с 2016 по 2021 год число ЛПХ сократилось на 31%: с 23,5 млн до 16,2 млн хозяйств.

«Все это свидетельствует о высокой необходимости поддержки семей с детьми, проживающих в удаленных регионах, малых городах и сельских поселениях, которые ведут личное подсобное хозяйство», — сказано в пояснительной записке.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.