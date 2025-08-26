В новых регионах до конца 2026 года завершат инвентаризацию

Глава Правительства Михаил Мишустин поручил провести кадастровый учет объектов недвижимости в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Поручение дано руководителю Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олегу Скуфинскому.

«Одна из самых значимых тем, которую мы с вами обсуждали еще на прошлой встрече, — это вопросы, связанные с деятельностью вашего агентства на территориях новых регионов страны: это Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Очень важно там инвентаризировать все объекты, обеспечить их кадастровый учет и вообще гарантии прав собственности точно так же, как и по всей России. Это обеспечивается системой Росреестра», — сказал Мишустин.

По словам Скуфинского, инвентаризацию в новых регионах начали в сентябре 2024 года. По предварительным оценкам, на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей приблизительно 5,5 млн объектов недвижимости. Уже поставили на учет 4,6 млн объектов – около 80%.

Число земельных участков – около 2,5 млн, а еще год назад было учтено 1,3 млн. До конца года работу по инвентаризации планируется завершить, добавил глава Росреестра.

В ходе инвентаризации выявили 550 тыс. новых объектов, на которые вообще не было никаких документов, и 330 тыс. га земли, которую можно вовлечь в оборот. Это возможность для реализации инвестиционных проектов и строительства жилья, считает Скуфинский.