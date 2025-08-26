Депутаты хотят, чтобы собственникам компенсировали некачественные ЖКУ

«Новые люди» предлагают изменить закон таким образом, чтобы управляющая компания была обязана указать в типовом договоре механизм компенсации в случае предоставления некачественных жилищно-коммунальных услуг.

Фракция «Новые люди» предложила министру строительства и ЖКХ Иреку Файзулину закрепить в типовом договоре управления многоквартирным домом компенсацию за некачественные жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

Управляющая компания должна сделать обязательный перерасчет и выплатить собственникам компенсацию в случае предоставления некачественных услуг.

«Это создаст понятный и прозрачный механизм защиты прав граждан, который будет действовать автоматически, без необходимости дополнительного вмешательства со стороны жильцов», — сказано в документе.

Сейчас закон не обязывает управляющие компании включать в договоры прозрачные механизмы компенсации. В итоге собственники вынуждены самостоятельно обращаться в суд и доказывать, что обязательства были исполнены ненадлежащим образом.

В 2023 году по итогам прокурорских проверок число нарушений в сфере ЖКХ составило 414 007, а в 2024 году их стало уже 424 476.