❗ В новых регионах утвердили населенные пункты, где можно работать без ККТ
Утверждены Перечни населенных пунктов со сложной оперативной обстановкой, сообщает ФНС по новым регионам. Речь идет о тех НП, где ИП и юрлица освобождены от обязанности использовать кассовую технику по закону от 24.06.2025 № 158 (уже вступил в силу).
Перечни утвердили пока для трех регионов:
ДНР — постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 11.07.2025 № 66-2;
ЛНР — постановление Правительства Луганской Народной Республики от 01.08.2025 № 138/25;
Херсонская область — постановление Правительства Херсонской области от 12.08.2025 № 105-пп.
В Запорожской области перечень еще разрабатывают.
Для населенных пунктов из этих регионов, не включенных в перечень, ККТ обязательна, предупреждают налоговики.
Если населенный пункт включен в Перечень, можно не применять кассу. Но предприниматель должен выдать покупателю по его требованию документ, подтверждающий расчет.
Кроме того, включение населенного пункта в Перечень не запрещает применять ККТ. Налоговики напомнили о преимуществах работы с кассой:
оформление чека занимает меньше времени, чем оформление документа, подтверждающего оплату;
проще вести налоговый учет;
легкий контроль движения товаров и работы персонала;
защита от необоснованных претензий за чужой товар и т. д.
Отметим, в Телаграм-чате ФНС предприниматели из новых регионов РФ постоянно спрашивают — в каких именно населенных пунктах можно будет работать без кассы.
