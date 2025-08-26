❗ В новых регионах утвердили населенные пункты, где можно работать без ККТ

Использовать кассовую технику должны все ИП и юрлица в новых регионах России. Но в населенных пунктах со сложной оперативной обстановкой можно работать без нее. В трех регионах перечни уже утвердили.

Утверждены Перечни населенных пунктов со сложной оперативной обстановкой, сообщает ФНС по новым регионам. Речь идет о тех НП, где ИП и юрлица освобождены от обязанности использовать кассовую технику по закону от 24.06.2025 № 158 (уже вступил в силу).

Перечни утвердили пока для трех регионов:

ДНР — постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 11.07.2025 № 66-2;

ЛНР — постановление Правительства Луганской Народной Республики от 01.08.2025 № 138/25;

Херсонская область — постановление Правительства Херсонской области от 12.08.2025 № 105-пп.

В Запорожской области перечень еще разрабатывают.

Для населенных пунктов из этих регионов, не включенных в перечень, ККТ обязательна, предупреждают налоговики.

Если населенный пункт включен в Перечень, можно не применять кассу. Но предприниматель должен выдать покупателю по его требованию документ, подтверждающий расчет.

Кроме того, включение населенного пункта в Перечень не запрещает применять ККТ. Налоговики напомнили о преимуществах работы с кассой:

оформление чека занимает меньше времени, чем оформление документа, подтверждающего оплату;

проще вести налоговый учет;

легкий контроль движения товаров и работы персонала;

защита от необоснованных претензий за чужой товар и т. д.

Отметим, в Телаграм-чате ФНС предприниматели из новых регионов РФ постоянно спрашивают — в каких именно населенных пунктах можно будет работать без кассы.