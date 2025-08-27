ЦОК КПП Аналитик 26.08 Мобильная
В Новгородской области хотят сделать новый праздник — День налогоплательщика

День налогоплательщика предлагают отмечать 16 июля, в этот день в 1998 году Госдума приняла первую часть Налогового кодекса РФ.

Новгородская областная дума на заседании 28 августа 2025 года рассмотрит идею врио губернатора Александра Дронова ввести новый праздник — День налогоплательщика. Его планируют отмечать 16 июля.

Эта дата выбрана с учетом того, что 16 июля 1998 года Госдума приняла первую часть НК. В ней установлены базовые принципы налоговой системы РФ.

«Настоящим проектом постановления Новгородской областной Думы предлагается объявить 16 июля ежегодным областным праздником “День налогоплательщика” в целях повышения значимости вклада налогоплательщиков в развитие и укрепление финансовой стабильности Новгородской области», — сказано в пояснительной записке к проекту постановления.

Александр Дронов считает, что День налогоплательщика повысит значимость вклада компаний и физических лиц, которые исправно платят налоги, в финансовую стабильность региона.

Как праздновать День налогоплательщика? Предлагайте ниже свои варианты.

  • Ирина Е
    Специалист

    В Новгородской области хотят сделать новый праздник — День налогоплательщикаКак праздновать День налогоплательщика?

    Торжественно и печально...

  • patoca_
    Бухгалтер

    И даты принятия поправок к НК, писем и разъяснений тоже давайте отмечать, "День нервного налогоплательщика". На весь год хватит

