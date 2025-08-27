Власти могут перестать индексировать маткапитал на первого ребенка
До 2020 года право на материнский капитал возникало только при рождении второго и последующих детей. Программу расширили на первого ребенка, причем большая часть выплат приходится именно родителей первенцев.
Чтобы сократить разрыв между поддержкой при рождении первого ребенка (690 тыс. рублей) и второго (222 тыс.), Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогноза (ЦМАКП) предлагает отказаться от индексации выплат на первенца, но эти средства направить на выплаты за второго и последующих детей. Об этом пишут «Известия».
Сейчас суммарный коэффициент рождаемости вторых детей снижается, что может быть связано с переносом маткапитала на первого ребенка.
По данным на август 2025 года, родители получили 443 тыс. сертификатов, из которых 311 тыс. — на первенцев. Тогда как за последние годы больше половины всех маткапиталов выдавали на второго и последующих детей (около 55-59%).
Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов считает оптимальным распределением выдавать 50% от текущей суммы поддержки на первого ребенка, а на второго и последующего — до 70-80%. Однако при таком распределении может снизиться мотивация к рождению первенца.
