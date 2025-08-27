Власти могут перестать индексировать маткапитал на первого ребенка

Сейчас самая большая доля в материнском капитале приходится на первенца, что снижает мотивацию заводить вторых и последующих детей. Для того, чтобы выровнять условиях, предлагают перестать индексировать первую выплату.

До 2020 года право на материнский капитал возникало только при рождении второго и последующих детей. Программу расширили на первого ребенка, причем большая часть выплат приходится именно родителей первенцев.

Чтобы сократить разрыв между поддержкой при рождении первого ребенка (690 тыс. рублей) и второго (222 тыс.), Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогноза (ЦМАКП) предлагает отказаться от индексации выплат на первенца, но эти средства направить на выплаты за второго и последующих детей. Об этом пишут «Известия».

Сейчас суммарный коэффициент рождаемости вторых детей снижается, что может быть связано с переносом маткапитала на первого ребенка.

По данным на август 2025 года, родители получили 443 тыс. сертификатов, из которых 311 тыс. — на первенцев. Тогда как за последние годы больше половины всех маткапиталов выдавали на второго и последующих детей (около 55-59%).

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов считает оптимальным распределением выдавать 50% от текущей суммы поддержки на первого ребенка, а на второго и последующего — до 70-80%. Однако при таком распределении может снизиться мотивация к рождению первенца.