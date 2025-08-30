У предпенсионеров есть право на налоговые льготы по недвижимости: минус 6 соток и минус один объект

Люди предпенсионного возраста вправе получать льготы по земельному и налогу на имущество физических лиц.

Предпенсионеры вправе получить льготу по земельному налогу, которая уменьшает налоговую базу на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади (т. е. 6 соток) принадлежащего им участка.

Налоговики уточнили: если не подать уведомление о выбранном объекте налогообложения, льготу применят автоматически в отношении участка, по которыму налог наибольший.

Этот вычет действует в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика.

К предпенсионерам относятся лица, соответствующие условиям, необходимым для назначения пенсии исходя из законодательства РФ, действующего на 31 декабря 2018 года.

Также для них действует льгота по налогу на имущество: она освобождает от налогообложения один объект недвижимости каждого вида, неиспользуемый в предпринимательской деятельности. Например — квартира, жилой дом, садовый дом, гараж, хозпостройка до 50 кв. м.

Если не подать в ИФНС заявление о предоставлении льготы или не сообщить об отказе от нее, она предоставляется проактивно на основании сведений, полученных налоговым органом из Соцфонда, начиная с периода, в котором возникло право на льготу.

С дополнительными налоговыми льготами, действующими по месту нахождения объектов недвижимости, можно ознакомиться на сайте ФНС в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».