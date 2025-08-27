Депутат перечислил пенсии, которые вырастут в 2026 году. Таблица с новыми суммами выплат

Общая индексация пенсий в феврале и в апреле 2026 года составит порядка 9%.

В 2026 году страховые пенсии будут индексировать дважды: в феврале и в апреле. Также повысят выплаты по потере кормильца, для инвалидов и людей старше 80 лет.

1 февраля 2026 года пенсии проиндексируют на уровень фактической инфляции 2025 года, а 1 апреля пересмотрят выплаты на основании данных Социального фонда.

«Ежемесячные денежные выплаты, как правило, повышаются 1 февраля. С 1 января 2025 года возобновлена индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров: при индексации им сразу учитывают все пропущенные в период работы повышения, которые ранее "замораживались"», — сказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Для расчетов берут ориентир на повышение выплат на 9%. При таком сценарии социальная пенсия увеличится следующим образом:

Пенсия Размер в 2026 году Для инвалидов детства и детей инвалидов 23 083 рубля Для инвалидов первой группы, инвалидов детства второй группы, для круглых сирот 19 236 рублей Социальная пенсия по старости и по потере кормильца при утрате одного из родителей 9 618 рублей Для инвалидов третьей группы 8 175 рублей

Расчет основан на действующих суммах после апрельского пересчета 2025 года с прибавкой 9%. Также депутат добавил, что эти суммы — предварительные, точные размеры выплат будут определены постановлением правительства.