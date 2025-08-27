Портал проектов НПА перенастроили, но стало только хуже

Минэкономики считает, что портал проектов нормативных правовых актов работает, поскольку представители бизнеса не жалуются. Однако проблемы с поиском и открытием документов признают и в «Опоре России», и в РССП.

Последние несколько месяцев портал проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru работает нестабильно. Его обновили в июле 2025 года, но стало только хуже: пользователи не могут открывать проекты по прямым ссылкам.

Именно поэтому «Клерк» начал указывать в скобках ID самого проекта, чтобы читатели могли найти документы по номеру, вбив его на главной странице в поиске.

Еще есть проблемы с долгой загрузкой самих страниц, с ошибками в сортировке материалов, а также с прерыванием загрузки (через несколько минут сайт может выдать обычный белый экран вместо общественного обсуждения проектов).

Портал проектов нормативных правовых актов нужен для коммуникации властей и бизнеса, чтобы сформировать предсказуемую деловую среду. Предприниматели и другие заинтересованные лица могут влиять на ход обсуждения документов. Это позволит отказаться от вредных для бизнеса решений. Однако нестабильная работа сайта делает это невозможным, пишет «Коммерсант».

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) признался, что тоже столкнулся с проблемами на портале, в том числе с поиском информации о проектах. Однако РСПП получает рассылку проектов по электронной почте официальными письмами.

В «Опоре России» рассказали, что нашли способ открывать проекты, поэтому сбои в работе сайта им не мешают.

«Временные трудности доступа к порталу не отменяют колоссального прогресса, который был достигнут в области цифровизации госуправления за последние годы. Скорее, они подсвечивают необходимость продолжать инвестировать в надежность, отказоустойчивость и качество цифровой инфраструктуры», — сказал проректор РАНХиГС Павел Клепинин.

В Минэкономики отрицают, что в работе портала есть какие-либо проблемы. Основной аргумент — бизнес не жалуется. Также там добавили, что 4 августа портал regulation.gov.ru начал работать на цифровой платформе «Гостех». Время открытия карточек и загрузки страниц сократилось по сравнению со старой версией сайта.