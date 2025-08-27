⚡️ Итоги дня: снизились цены на красную икру, в IT нужны специалисты по «вайб-кодингу», а 89% сотрудников испытывают стресс после работы

«Лента» намерена приобрести гипермаркеты «О’кей». Эксперты оценили это в 40-55 млрд рублей. «Лента» сможет усилить присутствие в сегменте гипермаркетов, а «О’кей» сконцентрироваться на формате дискаунтеров.

В России снизились цены на икру нерки и горбуши. По состоянию на 26 августа 2025 года к уровню середины июля подешевела: икра нерки на 9%, икра горбуши на 2%.

Производство шин во втором квартале 2025 года упало почти на 19%. Снижение производственных планов — следствие падения продаж новых автомобилей и желания граждан сэкономить.

Чистая прибыль российских банков в июле 2025 года составила 397 млрд рублей. Это на 1,3% больше по сравнению с июнем.

По итогам июля проблемные долги россиян выросли за год в полтора раза, достигнув 2,2 трлн рублей, или 6% портфеля кредитов населению. Годом ранее они были в почти полтора раза меньше: 1,5 трлн, или 4,1% портфеля.

Снижаются продажи безрецептурных препаратов. В январе-июне 2025 года в фармрознице было продано 2,1 млрд упаковок. Это на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем российского аптечного рынка за первые шесть месяцев 2025 года составил 1,1 трлн рублей, увеличившись на 12% год к году.

Рынок IT массово ищет специалистов по «вайб-кодингу» — программированию с помощью нейросетей. С начала 2025 года число таких вакансий выросло на 27%. Медианная зарплата на таких позициях в Москве и Петербурге достигает 140 тыс. рублей.

В Екатеринбурге и ряде других городов Свердловской области с 1 сентября 2025 года скидку при оплате проезда в трамвае, троллейбусе или автобусе по QR-коду или NFC увеличат с четырех до девяти рублей.

Компания «Трансмашхолдинг» (ТМХ) представила дизайн первого поезда на водородных топливных элементах. Дизайн первого водородного поезда. Источник

Россияне могут остаться без iPhone. С 1 сентября 2025 года на всех смартфонах должен быть установлен RuStore, а пока что Apple не готова исполнить требование.

Сотрудников Rutube массово увольняют через год после блокировки YouTube. Увольнения связаны с объединением видеопортала с онлайн-кинотеатром Premier и приложением для коротких видео Yappy. Сотрудникам объяснили, что у компании нет денег, чтобы содержать такой штат.

В Ингушетии работодатель сломал сотруднику нос, когда тот решил уволиться. Работник обратился в полицию.

В Госдуме предложили ввести выплату учителям к 1 сентября в виде одного дополнительного оклада. Средняя зарплата учителей в России в 2025 году составляет 55,6 тыс. рублей.

89% россиян испытывают стресс после работы, почти половина глушит его просмотром роликов в интернете. Больше трети испытывают сильный стресс каждый день, 21% — пару раз в неделю и только 4% вообще не тревожатся на работе.