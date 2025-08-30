💰 На сборы к школе в 225 году уходит до половины средней зарплаты

56% россиян доверяют детям самим выбирать покупки к школе.

79% россиян в 2025 году покупают товары для школы онлайн. Больше половины респондентов признались, что полностью доверяют своему ребенку выбор школьных принадлежностей и формы.

В целом самая крупная статья расходов на подготовку к учебному году – одежда и обувь. При этом каждый третий родитель планирует оптимизировать бюджет за счет использования кешбэка.

Это данные опроса Страхового Дома ВСК, они в распоряжении «Клерка».

Большинство родителей – 63% – заранее начали готовиться к началу учебного года. Остальные планируют шоппинг в последнюю неделю августа.

Офлайн-покупки пользуются все меньшим спросом – только 10% будут покупать товары для школы в специализированных магазинах, еще 11% в супермаркетах и гипермаркетах.

Большинство семей приобретают все необходимое на классифайдах (платформы объявлений) или маркетплейсах – 76%.

56% родителей доверяют своему ребенку самостоятельно выбирать товары для школы, еще 35% совершают покупки совместно. 9% признаются, что не учитывают мнение детей.

В 2025 году россияне оценили свои траты на подготовку одного ребенка к школе в 20-50% от зарплаты — 35% респондентов, еще 20% израсходовали не более 20% месячного дохода. С целью экономии используют акции и карты лояльности магазинов (45%), кешбэк-сервисы (28%).

Самая крупная статья расходов на подготовку к школе, по мнению россиян, это обувь и одежда (66%). Следом идут учебно-методические материалы (25%), цветы и подарки для учителей (3%), гаджеты для учебы (2%), портфель (2%), различные школьные взносы (2%).

Также большинство родителей признались, что тратят деньги на спортивные секции (40%), творческие кружки (34%), языковые курсы и репетиторов (25%).