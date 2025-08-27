Штраф, полученный общественным объединением потребителей, облагается налогом на прибыль

Взысканные по решению суда штрафы включаются в налоговую базу. Исчерпывающий список исключений есть в НК.

В письме от 24.07.2025 № 03-03-07/71750 Минфин разъяснил порядок обложения налогом на прибыль организаций дохода в виде штрафа, перечисленного общественному объединению потребителей.

Ведомство напомнило, что налогом на прибыль облагаются доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав и внереализационные доходы.

А исчерпывающий перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль, содержит ст. 251 НК. И там нет такого вида дохода как штрафы, взысканные по решению суда и перечисленные общественным объединениям потребителей.

Соответственно, полученные объединением потребителей штрафы учитываются в целях налогообложения прибыли организаций.

