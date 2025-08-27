Налогоплательщик сам определяет, что будет прямыми расходами на производство, но с ориентиром на договор

Расходы на производство и реализацию бывают прямые и косвенные. Перечень прямых расходов нужно определить в учетной политике.

Минфин разъяснил нюансы определения доходов и расходов в целях налога на прибыль.

Доходами в целях налога на прибыль считают:

доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав, определяемые в порядке, установленном ст. 249 НК;

внереализационные доходы — ст. 250 НК.

Расходами считают обоснованные и документально подтвержденные затраты и убытки (п. 1 ст. 252 НК). Ими признаются любые затраты для деятельности, направленной на получение дохода.

Расходы на производство и реализацию в течение отчетного (налогового) периода подразделяются на прямые и косвенные: п. 1 ст. 318 НК.

При этом налогоплательщик самостоятельно определяет в учетной политике для целей налогообложения перечень прямых расходов, связанных с производством товаров, — указал Минфин в письме от 11.07.2025 № 03-03-06/1/67589.

К косвенным расходам относятся все остальные расходы, кроме внереализационных, определяемых по ст. 265 НК.

Кроме того, порядок учета доходов и расходов в целях налогообложения прибыли зависит от их квалификации в соответствии с заключенными договорами, добавило ведомство.

