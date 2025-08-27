Налогоплательщик сам определяет, что будет прямыми расходами на производство, но с ориентиром на договор
Минфин разъяснил нюансы определения доходов и расходов в целях налога на прибыль.
Доходами в целях налога на прибыль считают:
доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав, определяемые в порядке, установленном ст. 249 НК;
внереализационные доходы — ст. 250 НК.
Расходами считают обоснованные и документально подтвержденные затраты и убытки (п. 1 ст. 252 НК). Ими признаются любые затраты для деятельности, направленной на получение дохода.
Расходы на производство и реализацию в течение отчетного (налогового) периода подразделяются на прямые и косвенные: п. 1 ст. 318 НК.
При этом налогоплательщик самостоятельно определяет в учетной политике для целей налогообложения перечень прямых расходов, связанных с производством товаров, — указал Минфин в письме от 11.07.2025 № 03-03-06/1/67589.
К косвенным расходам относятся все остальные расходы, кроме внереализационных, определяемых по ст. 265 НК.
Кроме того, порядок учета доходов и расходов в целях налогообложения прибыли зависит от их квалификации в соответствии с заключенными договорами, добавило ведомство.
