Пользователи снова жалуются на сбой в сервисе Google Meet

Сервис Google Meet перестал загружаться: пользователи не могут совершить аудио- и видеозвонки.

27 августа 2025 года произошел еще один сбой в работе сервиса видео- и аудиозвонков Google Meet.

Пользователи жалуются на массовый сбой: сайт не загружается, звонки не работают, а само приложение отключается. Больше всего комментариев приходит от жителей Вологодской и Мурманской областей, Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Об этом сказано на сайте Downdetector.

Подобный сбой у Google Meet был 22 августа 2025 года, тогда Роскомнадзор заявил, что не ограничивает работу сервиса.