🥶 С 1 сентября 2025 получить деньги можно будет только через время после подписания кредитного договора

Вступает в силу закон о периоде охлаждения по потребительским кредитам и займам.

С 1 сентября кредиты и займы:

от 50 до 200 тысяч рублей — будут доступны через 4 часа после подписания договора потребительского кредита с клиентом;

от 200 тысяч — через 48 часов.

Новые правила установлены законом от 13.02.2025 № 9-ФЗ ,чтобы защитить людей от оформления кредитов под влиянием мошенников.

«Пока действует период охлаждения, человек вправе отказаться от заемных денег», — уточняет Центробанк.

Период охлаждения не будет действовать для кредитов до 50 тысяч рублей, ипотечных, образовательных кредитов и автокредитов (если деньги при продаже перечисляются юридическому лицу).

Но быстро купить товар в кредит можно будет только в магазине.

Также не будет отсрочки для кредитов, которые оформляются при участии созаемщика, поручителей или доверенного лица заемщика.

Кроме того, без задержек можно рефинансировать уже полученные кредиты, если при этом не увеличивается сумма долга.