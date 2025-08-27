За недостоверные сведения в ЕГРЮЛ будут последствия. Вплоть до уголовной ответственности

Налоговики напомнили об ответственности за недостоверные сведения в ЕГРЮЛ. Если в реестре есть неверная информация, ее нужно исправить в течение 30 дней.

Налоговая постоянно проверяет достоверность сведений в ЕГРЮЛ при обоснованных сомнениях, в том числе при поступлении возражений заинтересованных лиц.

«При выявлении недостоверных сведений регистрирующий орган направляет уведомление организации, руководителю и учредителю о необходимости предоставления достоверных сведений. Скорректировать и внести сведения необходимо в течение 30 дней, в противном случае в ЕГРЮЛ вносится запись о недостоверности», — уточняет региональное УФНС.

Какие последствия ждут юрлиц из-за записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ:

Вид ответственности/наказания Суть наказания Административная ответственность Штраф на должностных лиц от 5 тыс. до 10 тыс. руб. Дисквалификация Дисквалификация должностных лиц на срок от одного до трех лет Уголовная ответственность За фальсификацию единого государственного реестра предусмотрена уголовная ответственность Отказ в государственной регистрации При наличии подтвержденной информации о недостоверности сведений об адресе могут отказать в госрегистрации Исключение из ЕГРЮЛ Наличие записи о недостоверности сведений более шести месяцев может повлечь исключение компании из реестра

Налоговики рекомендуют проверять, нет ли в ЕГРЮЛ недостоверных сведений, через сервисы ФНС:

Также служба просит своевременно предоставлять в налоговую актуальные сведения во избежание негативных последствий.

Проверить контрагента можно в бесплатном сервисе «Клерка» — искать.