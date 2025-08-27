Решение ВС РФ 2025: компании могут возмещать НДС и за ввезенные бесплатные запчасти

Если компания на таможне платит НДС, то формируется «источник возмещения из бюджета», а значит появляется право на вычет. Причем поставка может быть и на безвозмездной основе.

Верховный суд рассмотрел спор между Мурашинским фанерным заводом и ИФНС № 13 по Кировской области. Судья пришел к выводу, что бизнес имеет право заявлять к вычету НДС, уплаченный при ввозе в РФ импортных запчастей, причем даже если их поставили бесплатно.

Важно соблюдать два условия:

уплатить налог на таможне;

использовать товар в производственной деятельности или для перепродажи.

В 2019 году компания купила у иностранного поставщика оборудование, уплатила за него НДС и заявила сумму налога к вычету. Тогда у ИФНС не было вопросов к правомерности вычета. Однако в 2022 году завод импортировал запчасти для замены дефектных деталей для этого оборудования. Такая поставка была на безвозмездной основе, по гарантии. При ввозе в РФ завод уплатил НДС в размере 360 тыс. рублей. Затем эту сумму заявили к вычету, но налоговики выступили против.

Суды нижестоящих инстанций приняли сторону налоговиков, ведь завод не платил иностранному продавцу за запасные детали. Компания подала жалобу в Верховный суд, который решил, что завод на таможне уплатил НДС со стоимости новых деталей, которые ввезли взамен бракованных. Фактически компания сформировала «источник возмещения из бюджета НДС».

«Неправильное применение судами норм материального права лишило общество возможности возместить налог из бюджета при наличии сформированного экономического источника и при выполнении им необходимых условий для его применения», — сказано в Определении ВС от 21 августа 2025 № 301-ЭС25-3037.

Суд признал решения кировских налоговиков недействительными. Заводу возместили НДС в размере 360 068 рублей.