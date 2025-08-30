📉 Упала доходность вкладов на срок три года

В августе 2025 года средняя ставка по трехлетним вкладам в топ-20 банках по объему розничного депозитного портфеля снизилась с 10,06% годовых до 9,75% годовых. Это данные расчета Финуслуг за период с 1 по 25 августа 2025, релиз есть у «Клерка».

Сейчас из всей линейки анализируемых вкладов (от 3 до 36 месяцев) это единственный срок депозита, по которому средняя доходность стала однозначной.

Минимальная ставка по таким вкладам в топ-20 составляет 5,7%, максимальная – 18,5%. В расчете учитываются ставки по вкладам без спецусловий на сумму 100 тысяч рублей.

По остальным срокам вкладов (от 3 месяцев до двух лет включительно) средние ставки в топ-20 находятся в диапазоне 11,12-15,83% годовых.

«Длинные вклады – наименее популярные среди населения. В банках их число предложений также менее распространено, нежели короткие сроки», — объясняют Финуслуги.

В частности, только в 14 банках из топ-20 есть возможность открыть вклады со сроком на три года.

Наиболее высокие ставки предлагают по вкладам на 3 месяца: средняя ставка в топ-20 — 15,83% по состоянию на 25 августа 2025 года.