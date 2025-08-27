Минтруд объяснил, как в штатном расписании определить ОКЗ рабочего

Работодатели должны правильно указывать должности рабочих в штатном расписании, они должны соответствовать Общероссийскому классификатору занятий.

Минтруд опубликовал презентации, посвященные профессиональным стандартам. Материалы касаются работы бизнеса с Общероссийским классификатором занятий (ОКЗ).

Чтобы определить ОКЗ должности в штатном расписании, Минтруд рекомендует воспользоваться цифровым сервисом. В нем можно подбирать коды ОКЗ для должностей и профессий рабочих.

Интерфейс цифрового сервиса ВНИИ Минтруда по подбору ОКЗ

Нужно пройти регистрацию на сайте info.vcot.info, указать должность в штатном расписании и нажать кнопку «Подобрать».

«Сервис предложит рекомендованный вариант, а также другие возможные коды, которые могут быть использованы с учетом вида экономической деятельности организации и при наличии соответствующих должностных обязанностей у работника», — сказано в материалах Минтруда.

Если должность/профессия рабочего не распознается, то следует подать расширенную заявку на подбор кода ОКЗ.