Кредит под залог недвижимости становится популярнее ипотеки

В первой половине 2025 года количество заявок на ипотеку сократилось на 78%. При этом россияне активнее начали интересоваться кредитом под залог недвижимости (КПЗН): таких заявок стало на 79% больше.

Большинство россиян (70%) брали в ипотеку вторичное жилье. А чаще всего КПЗН и ипотекой интересовалась молодежь — 56% и 61% соответственно.

Это ыыяснили аналитики финансового маркетплейса Банки.ру, релиз есть у «Клерка».

Сотрудники из сфер торговли, услуг и связи интересуются КПЗН и ипотекой активнее (30%), чем государственные и муниципальные служащие — 2%. Средний доход заемщиков по КПЗН в 2025 году увеличился на 12%, а по ипотеке — на 5%.

Спрос на вторичку увеличился: в первом полугодии 70% ипотечных заявок пришлось на этот сегмент. При этом спрос на ипотеку в новостройках сократился на 7%.

Большинство оформляющих КПЗН в качестве залога выбирали квартиру — 74% заявок. Доля тех, кто закладывает дом, снизилась до 22% (в прошлом году таких заявок было 28%).

Незначительно выросла доля заявок на оформление земельных участков, коммерческой недвижимости и гаражей в качестве залога: +4%.

Средняя запрошенная сумма по ипотеке снизилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом и составила 3,7 млн руб., по КПЗН — на 36% (1,6 млн).

Активнее всего кредитными продуктами интересуются россияне в возрасте от 26 до 35 лет — на КПЗН они оставили 38% всех заявок, на ипотеку — 46%. Средний возраст заемщиков составил 34 года.

Среди заемщиков по ипотеке и КПЗН больше тех, кто работает по трудовому договору — 77% и 72% соответственно.

При этом самозанятые и работающие неофициально предпочитают оформлять КПЗН.

Более 60% россиян, которые оставили заявку на ипотечный кредит, — это работники ООО. Из них 30% работают в сфере торговли, услуг и связи. А сотрудники государственных и муниципальных учреждений оставляют лишь 8% заявок.

Средний доход заемщиков увеличился — по КПЗН на 12% (183 тыс. руб.), по ипотеке на 5% (177 тыс. руб.).