Глава Минэкономразвития: самооценку прошли 18 тысяч отелей и гостиниц

Гостиницы, отели, санатории и другие средства размещения должны пройти первый этап оценки, чтобы попасть в реестр. Иначе бизнес не сможет легально работать с 1 сентября 2025 года.

С начала 2025 года самооценку средств размещения прошли 18 тыс. объектов, причем около 6 тыс. — это новые объекты: построенные гостиницы, санатории, отели. Из тени вышли 3,5 тыс. предпринимателей.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, что около четверти средств размещения из старых списков еще не прошли процедуру оценки для включения их в новый реестр. Это нужно успеть сделать до 1 сентября 2025 года иначе бизнес не сможет работать легально, а сайты-агрегаторы по бронированию и туристические компании не будут предлагать туристам такие варианты отдыха.

«Участникам рынка, регионам все лето мы направляли пошаговые инструкции, проводили вебинары. В режиме 24/7 функционируют также кол-центр и центр технической поддержки», — заявил Решетников.

В реестр включат тех, кто прошел первый из двух этапов оценки. Первый этап — самооценка, когда все средства размещения сами вносят о себе информацию в реестр. Это обязательный этап, который нужно завершить до 1 сентября. Второй этап — присвоение «звезд», его можно пройти по желанию, обратившись в специальные организации по классификации.

Среди регионов-лидеров по прохождению самооценки – Запорожская, Магаданская, Новгородская области, Псковская область, Республика Алтай.