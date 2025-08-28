Минфин хочет дать Центробанку больше возможностей для смягчения денежно-кредитной политики

Силуанов рассказал о подготовке бюджета на ближайшие три года.

Министр финансов Антон Силуанов доложил Президенту РФ о реализации нацпроектов и подготовке бюджета на ближайшие три года, сообщается в ТГ-канале ведомства.

Так, Минфин ведет работу по подготовке бюджета на следующие три года. Бюджет готовится в соответствии с бюджетным правилом.

Приоритеты на 2026-2028 годы: выполнение социальных обязательств перед людьми и реализация национальных целей развития. Ведомство готовит предложения по наполнению бюджета необходимыми финансовыми ресурсами.

Минфин активно ведет работу вместе с министерствами и ведомствами по выверке бюджетных ассигнований, необходимых для выполнения показателей национальных проектов, которые будут обеспечивать достижение национальных целей развития.

Проект бюджета на 2026-2028 годы кабмин рассмотрит в середине сентября.

Минфин плотно взаимодействует с Центробанком с точки зрения формирования бюджетной политики на следующие три года.

Сбалансированный бюджет даст Банку России больше возможностей для смягчения денежно-кредитной политики. Это должно дать дополнительный импульс социально-экономическое развитию в 2026 году.