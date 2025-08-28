Число звонков по мобильным выросло на 20-30% из-за ограничений в мессенджерах

Пользователи, которые столкнулись с блокировкой звонков в Telegram и WhatsApp1 (входит в Meta1, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), стали больше звонить по обычной мобильной связи. Число таких вызовов выросло на 20-30%.

Такая динамика привела к росту нагрузки на операторов, а также к увеличению расходов абонентов на связь. Траты на связь могут подскочить примерно на 7%, а активные пользователи междугородних звонков заплатят до 500 рублей в месяц. Об этом пишут «Известия».

По данным t2, после частичного ограничения звонков в мессенджерах голосовой трафик вырос на 9%, а в некоторых регионах показатель доходит до 30%.

«Операторы давно отвыкли от таких нагрузок, и сети явно не справляются, хотя 15 лет назад такое бывало только в новогоднюю ночь», — сказал партнер ComNews Research Леонид Коник.

Операторы последние несколько лет переводили свои радиочастоты из сетей 2G и 3G в более современную сеть 4G/LTE. Теперь им приходится возвращать старые стандарты, а это приводит к перегрузке оборудования. Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников считает, что проблему можно решить, если не отключать VoLTE при атаках беспилотников (БПЛА).