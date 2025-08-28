Росстат: в июне 2025 года начисленная зарплата россиян выросла на 15%
По сравнению с июнем 2024 года, в июне 2025 среднемесячная начисленная зарплата сотрудников увеличилась на 15% и составила 103 183 рубля.
Просроченная задолженность по зарплате на конец июля 2025 года составила 1,04 трлн рублей. Показатель вырос на 10,2% или на 96,7 млн рублей по сравнению с тем же месяцем 2024 года.
«Объем просроченной задолженности по заработной плате, сложившийся на конец июля 2025 г., составлял менее 1% месячного фонда заработной платы работников организаций», — сказано в исследовании Росстата.
В 2025 году у работодателей образовались долги по зарплате в размере 697,7 млн рублей или 66,9% от всей задолженности, тогда как в 2024 году — 255 млн (24,4%), в 2023 году и ранее — 91,2 (8,7%).
За июль 2025 года просрочка по зарплате снизилась в 12 регионах, осталась без изменений в 8 субъектах РФ, образовалась — в 12 и дополнительно выросла — в 15.
99,1% общего объема просроченной задолженности по зарплате образовались из-за отсутствия у бизнеса собственных средств.
