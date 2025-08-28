Минтруд разъяснил, как заключить соцконтракт на ведение личного подсобного хозяйства

По социальному контракту можно получить единовременную выплату до 200 тысяч рублей на закупку животных, семян, кормов, инвентаря для подсобного хозяйства.

Социальный контракт можно заключить, если среднедушевой доход семьи или россиянина ниже прожиточного минимума в регионе.

При определении этого параметра учитывают заявителя и его супруга, детей до 18 лет и детей до 23 лет, если они учатся очно. В состав семьи не входят дети, которые вступили в брак, а также бабушки и дедушки, даже если они живут вместе с заявителем и прописаны в одной квартире. Об этом сказано в телеграм-канале Минтруда.

При заключении социального контракта на ведение ЛПХ можно получить:

единовременную выплату — до 200 тыс. рублей;

оплату обучения для начинающих фермеров — до 30 тыс.

Господдержку можно получить, если человек уже работает по найму. Средства можно потратить на товары и услуги, которые нужны для ведения хозяйства. Например, купить животных, корма, семена, инвентарь и арендовать тяжелую технику.

Если выполнить все условия социального контракта, то полученные деньги не нужно возвращать. Кроме того, соцконтракт можно заключить по месту жительства, а не прописки.

Недавно мы писали, что депутаты предлагают направлять материнский капитал на ведение личного подсобного хозяйства.