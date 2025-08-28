Минтруд разъяснил, как заключить соцконтракт на ведение личного подсобного хозяйства
Социальный контракт можно заключить, если среднедушевой доход семьи или россиянина ниже прожиточного минимума в регионе.
При определении этого параметра учитывают заявителя и его супруга, детей до 18 лет и детей до 23 лет, если они учатся очно. В состав семьи не входят дети, которые вступили в брак, а также бабушки и дедушки, даже если они живут вместе с заявителем и прописаны в одной квартире. Об этом сказано в телеграм-канале Минтруда.
При заключении социального контракта на ведение ЛПХ можно получить:
единовременную выплату — до 200 тыс. рублей;
оплату обучения для начинающих фермеров — до 30 тыс.
Господдержку можно получить, если человек уже работает по найму. Средства можно потратить на товары и услуги, которые нужны для ведения хозяйства. Например, купить животных, корма, семена, инвентарь и арендовать тяжелую технику.
Если выполнить все условия социального контракта, то полученные деньги не нужно возвращать. Кроме того, соцконтракт можно заключить по месту жительства, а не прописки.
