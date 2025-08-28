🧘‍♀️ Психологи и телесные терапевты обязаны применять ККТ

Обстоятельства, когда можно не применять кассовую технику, перечислены в законе. В остальных случаях ИП и организации работают с ККТ.

Налоговая указала, что при расчетах с физлицами за товары, работы или услуги в области психологии, телесной терапии, при онлайн-консультациях организации и ИП обязаны применять ККТ.

«Обстоятельства, при которых организации и индивидуальные предприниматели могут не применять контрольно-кассовую технику при расчетах, поименованы в ст. 2 закона № 54-ФЗ», — напомнили налоговики в чате ФНС.

А по общему правилу кассовую технику обязательно применяют при расчетах все компании и ИП: п. 1 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ.