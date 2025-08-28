За переводы денег за границу с ложными целями штрафы будут больше

За перевод денег за рубеж по заведомо ложным основаниям предлагают ужесточить наказание. Законопроект об изменениях УК разработал Минфин.

Штрафы за крупные и особо крупные нарушения предлагают повысить до 5 млн. Также суд сможет обязать выплачивать часть зарплаты в течение пяти лет.

Крупное нарушение – это незаконный перевод более 30,5 млн рублей, а особо крупное — более 65 млн.

Сейчас штрафы по ст. 193.1 УК «Перевод денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов» бывают недостаточно эффективными, считает Минфин.

Также в дополнение к лишению свободы до трех лет предлагается добавить штраф в размере от одной до трех сумм незаконно переведенных средств. Суд сможет вынести такое решение, если были отягчающие обстоятельства: крупный или особо крупный размер перевода или в преступлении участвовала группа.

Число незаконных переводов выросло вдвое за последние год, сообщили таможенные органы. Еще в 2022-м выявили 242 нарушения валютного законодательства, в 2023 — 275, в 2024 — 436, а в первом полугодии 2025 — 253.

Общая сумма по возбужденным уголовным делам за этот период превысила 48 млрд рублей. Из них в первом полугодии 2025 года — на 11,7 млрд.