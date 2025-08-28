ЦОК КПП Кадровик 28.08 Мобильная
Перевод

За переводы денег за границу с ложными целями штрафы будут больше

Минфифн предлагает повысить штрафы за незаконные переводы.

За перевод денег за рубеж по заведомо ложным основаниям предлагают ужесточить наказание. Законопроект об изменениях УК разработал Минфин.

Штрафы за крупные и особо крупные нарушения предлагают повысить до 5 млн. Также суд сможет обязать выплачивать часть зарплаты в течение пяти лет.

Крупное нарушение – это незаконный перевод более 30,5 млн рублей, а особо крупное — более 65 млн.

Сейчас штрафы по ст. 193.1 УК «Перевод денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов» бывают недостаточно эффективными, считает Минфин. 

Также в дополнение к лишению свободы до трех лет предлагается добавить штраф в размере от одной до трех сумм незаконно переведенных средств. Суд сможет вынести такое решение, если были отягчающие обстоятельства: крупный или особо крупный размер перевода или в преступлении участвовала группа.

Число незаконных переводов выросло вдвое за последние год, сообщили таможенные органы. Еще в 2022-м выявили 242 нарушения валютного законодательства, в 2023 — 275, в 2024 — 436, а в первом полугодии 2025 — 253.

Общая сумма по возбужденным уголовным делам за этот период превысила 48 млрд рублей. Из них в первом полугодии 2025 года — на 11,7 млрд.

