Треть россиян собирают детей в школу в последнюю неделю августа

Большая часть родителей заранее готовится к учебному году, а 35% оставили все на последние дни.

65% опрошенных родителей заранее запланировали подготовку к школе. А еще 35% покупают все в последнюю неделю августа. Такие результаты показало исследование МТС Adtech (есть у «Клерка»).

В среднем на сборы ребенка в школу родители планируют потратить от 10 тыс. до 30 тыс. рублей. Эту сумму назвали 42% родителей учеников младшей школы, 37% – средней и 28% – старшей школы.

Больше 100 тыс. рублей потратят 16% родителей старшеклассников, 12% — средних и 8% — младших школьников.

По данным МТС Банка, в августе резко выросли продажи детской одежды: на 54%, причем основной рост пришелся на конец месяца.

В сентябре тоже ожидается повышенный спрос в этой категории. Так, в 2024 году он был на 11% больше среднегодового.

Канцелярию будут больше покупать в сентябре. В августе 2024 года продажи были на 13% выше среднегодового уровня, а в сентябре – на 61%.

Во всех категориях растет не только количество продаж, но и средние чеки, добавили аналитики.

Ранее мы писали, что в 2025 году россияне взяли рекордное число микрозаймов на подготовку к школе.