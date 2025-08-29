ФАС предлагает установить единую структуру тарифной заявки для ТКО

Служба хочет упростить взаимодействие в сфере тарифного регулирования для твердых коммунальных отходов.

ФАС разработала проект постановления Правительства, которым предлагается установить единую структуру тарифной заявки в системе ФГИС «ТАРИФ», сообщило ведомство.

Инициатива направлена на унификацию и цифровизацию процесса подачи заявлений об установлении тарифов и экспертных заключений в сфере обращения с ТКО.

Предлагается установить единую структуру документов, которые будут формироваться и направляться в электронной форме через ФГИС «ТАРИФ».

По информации ФАС, проект постановления решает такие задачи:

регламентирует структуру заявлений, экспертных заключений;

обеспечивает их полноту, достоверность и прозрачность;

ускоряет взаимодействие с органами исполнительной власти регионов в сфере тарифного регулирования;

цифровизирует процесс анализа и контроля тарифных материалов;

убирает бумажный документооборот.

Принятие постановления сделает более эффективной работу как регулируемых организаций, так и регулирующих органов, считает антимонопольное ведомство.

Постановление должно вступить в силу с 1 марта 2026 года.