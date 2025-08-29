ФАС предлагает установить единую структуру тарифной заявки для ТКО
ФАС разработала проект постановления Правительства, которым предлагается установить единую структуру тарифной заявки в системе ФГИС «ТАРИФ», сообщило ведомство.
Инициатива направлена на унификацию и цифровизацию процесса подачи заявлений об установлении тарифов и экспертных заключений в сфере обращения с ТКО.
Предлагается установить единую структуру документов, которые будут формироваться и направляться в электронной форме через ФГИС «ТАРИФ».
По информации ФАС, проект постановления решает такие задачи:
регламентирует структуру заявлений, экспертных заключений;
обеспечивает их полноту, достоверность и прозрачность;
ускоряет взаимодействие с органами исполнительной власти регионов в сфере тарифного регулирования;
цифровизирует процесс анализа и контроля тарифных материалов;
убирает бумажный документооборот.
Принятие постановления сделает более эффективной работу как регулируемых организаций, так и регулирующих органов, считает антимонопольное ведомство.
Постановление должно вступить в силу с 1 марта 2026 года.
