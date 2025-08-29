Компании просят возместить расходы на защиту от беспилотников

Чтобы помочь предприятиям обеспечить защиту от беспилотных летательных аппаратов, РСПП предлагает добавить механизм компенсации в Налоговый кодекс. Однако Минфин против — каждый случай нужно рассматривать индивидуально.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) просит Минфин добавить в НК механизм компенсации убытков, которые несут предприниматели из-за атак беспилотников.

Сильнее всего страдают нефтеперерабатывающие заводы, металлургические и химические предприятия, объекты электроэнергетики. Чтобы обеспечить безопасность, бизнесу приходится инвестировать в ограждения, камеры, бронированные конструкции и покупать системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо РСПП.

Для поддержки предпринимателей Союз предлагает три меры:

налоговая компенсация в размере 50% расходов на строительство или покупку защитных сооружений, ремонт и восстановление производственных мощностей;

дополнительный акцизный вычет, который позволит возместить упущенную выгоду от вынужденного простоя;

включение 50% расходов на защиту в состав федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ) с уменьшением федеральной части налога на прибыль вплоть до нуля.

Такие меры предлагают принять и ввести задним числом, чтобы компенсации были доступны предприятиям уже с 1 января 2025 года.

Минфин не поддержал идею РСПП: он считает, что компенсации предприятиям сейчас выплачиваются, они должны носить разовый характер, а решение об их выплате принимают индивидуально «в каждом конкретном случае». Поэтому нет необходимости вносить изменения в НК.

«Компенсация расходов, связанных с обеспечением безопасности производственных объектов, носит разовый и индивидуальный характер. Поэтому она должна рассматриваться в каждом отдельном случае», — сказали в министерстве.

Кроме того, назначать поддержку задним числом Минфин не будет, поскольку на 2025 год уже утверждены параметры бюджета.