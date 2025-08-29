Слуцкий предлагает поднять пенсии до размера двух МРОТ. В том числе чтобы «путешествовать по стране»

В регионах РФ размеры пенсий отличаются, а разница между максимальными и минимальными пенсиями выросла в 1,5 раза. Депутат предлагает повысить уровень жизни пенсионеров.

Депутат Леонид Слуцкий предложил повысить пенсии по всей стране до размера двух МРОТ.

В 2025 году МРОТ составляет 22 440 рублей.

«Мы предлагаем повысить пенсии по всей стране до размера двух минимальных размеров оплаты труда, который сейчас составляет почти 22,5 тыс. рублей. Это хотя бы немного поднимет уровень жизни пенсионеров, даст им возможность заниматься своим здоровьем, помогать с внуками, путешествовать по стране», — заявил Слуцкий.

Многие пожилые люди сталкивается с трудностями при оплате базовых потребностей. «Выплат едва ли хватает на питание, лечение, ЖКУ, а зачастую — не хватает», считает депутат.

«С пенсиями в стране вообще чехарда – в одних регионах выше, в других ниже. За четыре года разница между максимальными и минимальными пенсиями выросла в 1,5 раза. И это, в первую очередь, связано с неравенством зарплат в тех или иных субъектах РФ, так как пенсии формируются на основе 22% отчислений от среднего заработка в регионе», — уточнил он.

Также Слуцкий считает далекими от реальности показатели средней зарплаты, которые приводит Росстат. В основном люди получают медианную зарплату, которая значительно ниже средней – как минимум на 30 тыс. рублей, уточнил парламентарий.

