Депутат: МРОТ в 2026 году вырастет на 20%

С 1 января 2026 года МРОТ должен увеличиться примерно на 20%. Такое мнение высказал глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Исходя из обсуждений и поставленной Президентом задачи по увеличению МРОТ, предполагаю, что МРОТ будет проиндексирован примерно на 20%. Это выше уровня прогноза инфляции, и уверен, что это будет выше уровня фактической инфляции», — заявил Нилов.

То есть, если в 2025 году МРОТ составляет 22 440 руб., то он вырастет примерно до 27 тыс. рублей.

Нилов добавил, что увеличение МРОТ повлияет на зарплаты «от 4 млн до 5 млн человек».

Законопроект об индексации МРОТ кабмин внесет в Госдуму осенью вместе с проектом федерального бюджета на следующие три года. Депутаты будут работать над документом одновременно с рассмотрением других бюджетообразующих законопроектов, добавил Нилов.