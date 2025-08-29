💉 В 2026 году будет больше медизделий, подлежащих маркировке. В Минпромторге заявили, что это инициатива представителей отрасли

В перечень добавят аппаратуру для поддержки новорожденных, косметологические препараты, шприцы и салфетки.

Минпромторг собирается в 2026 году расширить перечень маркировки медицинских изделий. Об этом рассказала замглавы министерства Екатерина Приезжева на форуме «Технопром-2025».

«У нас сейчас серьезно расширяется категория медизделий. Очень большая номенклатура по ним. В первую очередь в планах продукция, по которой проводится эксперимент», — сказала Приезжева.

По ее словам, расширить перечень просит бизнес.

«Сама отрасль обращается к нам с этими предложениями, поэтому работа будет продолжаться», — добавила чиновница.

В перечень предлагается внести дыхательную аппаратуру и инкубаторы для новорожденных, филлеры и косметические нити для пластической хирургии и косметологии, пробирки, салфетки, маски, инфузионные системы, шприцы и другое.