📦 В ЕАЭС для онлайн-заказов появится беспошлинный порог

Представители стран ЕАЭС собираются установить беспошлинный порог для заказов с иностранных маркетплейсов. Им предстоит разграничить почтовые отправления между физлицами и сферу e-commerce. Ожидается, что товары дороже 200 евро будут облагаться по ставке 5% от их стоимости.

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) собираются установить беспошлинный порог для ввоза товаров из-за рубежа через маркетплейсы, а также ставку пошлины.

Порог, при котором покупатели-физлица не будут платить пошлину за онлайн-заказы, составит 200 евро. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект повестки заседания совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Товары дороже 200 евро будут облагаться пошлиной по ставке 5% от их стоимости, но не меньше 1 евро за 1 кг.

Сейчас товары, которые заказывают из-за границы через маркетплейсы, облагаются пошлиной, как и международные почтовые отправления между физлицами. Для них беспошлинный порог также составляет 200 евро, а на товары стоимостью выше этой суммы действует пошлина в размере 15%. Если новые нормы вступят в силу, то размер пошлины для онлайн-заказов будет ниже.

«Комиссией в соответствии с предложениями сторон подготовлен проект решения, предусматривающего установление такого порога в размере 200 евро, что эквивалентно действующим нормам для товаров для личного пользования. Итоговый размер порога будет определен вице-премьерами на основе консенсуса», — сказал директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Кроме того, поправки определят, какие товары будут относить к сфере e-commerce. Такие заказы перестанут считать товарами для личного пользования (например, свитер, который бабушка отправляет в РФ из Италии, останется для личных целей). У участников ВЭД будет новый статус — оператор электронной торговли.

Изменения позволят иностранным селлерам переориентироваться на позиции более доступного ценового сегмента, считает представитель Wildberries.

В страны ЕАЭС входят: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения.