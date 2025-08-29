К реквизиту чека «наименование товара (работ, услуг)» нет требований, но оно должно быть конкретным и понятным

В кассовом чеке нужно отражать каждый товар и услугу отдельным предметом расчета, чтобы покупатель мог понять, о чем идет речь.

Представители ФНС уточнили порядок оформления кассовых чеков. Там должны быть полные и достоверные сведения о каждой услуге или товаре, которые оплатил клиент.

Вопрос задала компания-производитель мебели по индивидуальным заказам. Спросили, можно ли при пробитии чека физлицу указывать в списке товаров «предоплата/окончательный расчет по договору изготовления мебели № 1 от 01.01.01», или нужно пробивать мебель с видом «товары», хотя каждый раз мебель индивидуальна.

«Закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ и приказ ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@ не содержат требования к составу данных реквизита «наименование товара (работ, услуг)» (тег 1030). При этом наименование товара (работы, услуги) должно быть конкретным, понятным, позволяющим идентифицировать товар (работу, услугу)», — ответили налоговики.

Каждую оказанную услугу или проданный товар нужно отражать в расчете отдельным предметом расчета, чтобы потребитель мог легко идентифицировать каждую позицию в чеке.

Научим использовать онлайн-кассы и оформлять чеки на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы узнаете, как вести бухучет с нуля, заполнять отчеты в 1С, рассчитывать налоги, работать с кадрами, управленкой и ЭДО. В обновленной программе есть уроки по искусственному интеллекту в работе бухгалтера и расчету среднего заработка с 1 сентября 2025 г.

Цена со скидкой 73%: 9 900 рублей вместо 36 000 рублей. Осталось 2 места по этой цене.

Старт 1 сентября.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.