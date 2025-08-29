Идею запретить россиянам брать займы для погашения уже существующих долгов в правительстве сочли необоснованной. Так должники не смогут легально реструктурировать задолженность.

Правительство посчитало необоснованной идею запретить заемщикам заключать договоры с микрофинансовыми организациями, если они берут деньги для погашения уже существующих обязательств. По мнению кабмина, это может лишить должника возможности легально реструктурировать задолженность.

Изначально идея заключалась в том, чтобы запретить прекращать обязательства по старому долгу за счет нового, который может существенно улучшать положение должника. Об этом пишут «Ведомости».

В законопроекте помимо этого запрета есть еще новация о периоде охлаждения между полным погашением займа с полной стоимостью кредита (ПСК) свыше 100% и оформлением аналогичного займа. Подразумевается, что с 1 июля 2026 года МФО не смогут выдавать новый заем, если ПСК больше 200% и если у клиента уже есть два непогашенных займа с общей ПСК свыше 200%

Кроме того, авторы проекта предлагают сократить предельный размер переплаты с 130% до 100% от величины займа. Это изменение хотели применять уже с 1 сентября 2025 года, но документ еще не дошел до первого чтения.

Кабмин в своем отзыве просит уточнить, что именно подразумевается под «индивидуальными условиями» при описании ограничений по количеству займов в одни руки.

Представитель Центробанка рассказал, что законопроект доработают с учетом отзыва правительства. Ожидается, что положения о переходном периоде выступят в силу в 2026 году.