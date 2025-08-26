💳 ЦБ уточнит механизм ограничения полной стоимости кредитов

Центробанк собирается закрыть возможность для банков обходить ограничения полной стоимости кредита (ПСК) по кредитным картам. Об этом говорится в материалах Банка России.

«Дальнейшие планы: проработать механизм, который предотвратит практику банков по обходу ограничения ПСК по кредитным картам за счет введения комиссий за снятие наличных/переводы с использованием таких карт (второе полугодие 2025 года)», — говорится в докладе.

До конца 2025 года ЦБ хочет усовершенствовать ограничения ПСК для кредитных карт так, чтобы учитывались все установленные кредитором ставки, а не только ставки за безналичное использование карты и снятие наличных.

В прошлом году банки стали предлагать кредитные карты с еще одной более высокой ставкой за перевод денежных средств. Поэтому нужно нормативно урегулировать применение ограничения ПСК к самому высокому значению ПСК, рассчитанному исходя из ставки за переводы, поясняет Центробанк.

Также регулятор планирует уравнять условия кредитования по схожим для банков и МФО продуктам, изучить бизнес-модели «банковских» МФО — чтобы снизить риски обхода банками ограничения ПСК через привлечение заемщиков в дочерние МФО и выдачу им дорогих займов. Это должно быть сделано во второй половине 2025 года.

В 2026 Центробанк планирует проработать возможность расчета и раскрытия двух значений ПСК по льготным ипотечным кредитам: исходя из льготной и максимальной ставки. Вторая может применяться, если заемщик больше не подходит под критерии госпрограммы.

Это позволит заемщикам более осознанно подойти к получению льготного кредита, так как кроме льготной процентной ставки в таких договорах есть иные расходы. И заемщики не обратят на них внимания, если не показать их в формате ПСК, пояснил регулятор.

