В 2025 году зарплата учителей выросла на 19%

Медианная заплата педагогов составила 54,4 тысячи рублей. Больше всего работодатели готовы платить на Чукотке — 115 тысяч и в Москве — 86,3 тысячи.

С января по август 2025 года медианная предлагаемая зарплата учителей составила 54,4 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года выплаты увеличились на 19%. Об этом сказано в исследовании hh.ru, результаты есть в распоряжении «Клерка».

Больше всего преподавателям готовы платить в Чукотском АО — 115 тыс. рублей, Москве — 86,3 тыс., Ямало-Ненецком АО — 85 тыс. и Камчатском крае — 85 тыс. Самую маленькую зарплату предлагают в Еврейской АО – 28,5 тыс.

Для педагогов открыто более 71,6 тыс. вакансий. Среди лидеров — Москва, где опубликовано больше 16,7 тыс. предложений от работодателей или 23% от всех вакансий по стране. Также лидирующие позиции занимают Санкт-Петербург – 10 тыс. (14%), Московская область – более 3,9 тыс. (5%), Краснодарский край – 3,1 тыс. (4%), Свердловская область – 2,8 тыс. (4%).

«Дефицитной профобласть “Наука и образование” формально в этом году в России не была <…> Однако представители научного и образовательного сообщества повсеместно отмечают, что сталкиваются с весьма серьезными трудностями в подборе персонала. Данная тенденция довольно парадоксальна и является общей для всего рынка», — сказала Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.

Число резюме в категории «Наука и образование» за год увеличилось на 18%. Причем в Москве — на 16%, Санкт-Петербурге — на 18%, Московской области — на 17%, а в Краснодарском крае — на 23%. Большинство резюме публикуют репетиторы и преподаватели онлайн-школ.