В регионах с льготами по УСН регистрируется больше бизнеса

Минфин запретил при переезде в новый регион три года применять льготные ставки, но бизнесмены стали открывать новые предприятия в льготных субъектах РФ, чтобы не ждать этот срок.

В 2025 году в регионах с льготными ставками УСН заметили более интенсивный рост регистрации компаний и ИП, чем в остальных субъектах РФ.

Активнее всего бизнес открывают в Калмыкии и Северокавказских республиках. Об этом пишет Forbes.

С 1 января по 1 августа 2025 года число юридических лиц сократилось на 1,7% в 73 из 89 регионов.

Однако в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Чечне, Калмыкии, Запорожской и Херсонской областях рост числа компаний превысил 2%. В этих регионах действует льготная налоговая ставка. Кроме того, на 8% стало больше юрлиц в Калмыкии. Число ИП в России выросло на 3,9%, в том числе в Дагестане на 11,4%, в Кабардино-Балкарии на 7%, Северной Осетии на 8,3%, Чечне на 14,2%, Ингушетии на 14,2% и на Алтае +10,3%.

Высокие темпы прироста бизнеса в регионах с льготными ставками заметили еще в 2023 году. С 2025 года порог применения УСН подняли, а также ввели обязанность платить НДС. Специалисты предполагали, что подобные изменения приведут в налоговой миграции в регионы с низкими ставками.

Однако Минфин инициировал поправки в НК, по которым предприниматель при переезде в регион с льготным налогообложением будет в течение трех лет платить налоги по ставке «старого» региона. Например, если переехать из Ярославля в Калмыкию, ИП будет платить все равно налог по УСН 6% при объекте «Доходы», а не льготный 1%.

Советник практики международного налогового планирования BGP Litigation Элина Бурыкина объяснила, что теперь наиболее распространенной практикой вместо переезда стало создание в регионах с пониженными ставками новых компаний. Это позволит не ждать три года. Для регистрации бизнеса в льготных регионах не нужно менять место жительства ИП, поэтому «налоговый туризм» позволяет снизить размер налога, а малому бизнесу уйти от обязанности платить НДС.