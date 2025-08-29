Зампред ВТБ считает, что Центробанк снизит ключевую ставку уже 12 сентября 2025 года

Центробанку предстоит принять меры, чтобы не заморозить экономику, поскольку в 2025 году показатель динамики ВВП очень близок к нижней границе.

Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов уверен, что на заседании 12 сентября 2025 года совет директоров Центробанка примет решение снизить ключевую ставку. Он считает, что регулятор будет выбирать между снижением на 100 или 200 базисных пунктов.

«Полагаю, что 12 сентября Банк России будет выбирать между двумя опциями снижения ключевой ставки — минус 100 или 200 базисных пунктов. Для аргументации вероятности того или иного сценария есть длинный перечень доводов», — сказал Пьянов.

Он добавил, что сейчас показатель динамики ВВП находится очень близко в нижней границе (1-2%), поэтому регулятор примет решительные действия, чтобы это исправить.

В июне ЦБ решил понизить ключевую ставку с 21% до 20% годовых, а в июле ставку опустили до 18%.