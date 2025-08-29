ЦОК КПП 8 ФСБУ 29.08 Мобильная
НДФЛ

Самозанятый риелтор не может работать по агентским договорам или договорам поручения

Риелторам рассказали о спецрежимах и налогообложении при продаже имущества.

Налоговики провели встречу с представителями Гильдии риелторов Москвы и разъяснили специфику налогообложения операций в сфере недвижимости.

Инспекторы раскрыли такие темы:

Вопрос

Суть

Прогрессивная шкала НДФЛ

Для доходов от продажи имущества и дивидендов действует двухступенчатая шкала:

  • 13% — для доходов до 2,4 млн рублей в год;

  • 15% — для суммы сверх лимита.

Освобождение от налога

Доход от продажи недвижимости не облагается НДФЛ, если:

  • имущество было в собственности более минимального срока владения — обычно 3 или 5 лет в зависимости от основания приобретения;

  • или если сумма продажи не превышает 1 млн рублей (для иного имущества — 250 тыс.).

Единственном жилье

Льготный срок владения в 3 года применяется, если на дату продажи у налогоплательщика и его супруга в собственности не было другого жилья. Не учитывается жилье, купленное в течение 90 дней до продажи старого

Льготы для семей с двумя и более детьми

Доход от продажи жилья не облагается налогом независимо от срока владения, если на вырученные средства покупается новое, большее по площади или кадастровой стоимости жилье

Кадастровая стоимость

Если цена продажи квартиры ниже 70% от ее кадастровой стоимости на 1 января года продажи, для расчета налога будет использоваться не сумма по договору, а величина, равная 70% от кадастра

Имущественный вычет

Если срок владения меньше минимального, налогоплательщик может уменьшить свой доход:

  • на фактически произведенные расходы на покупку этого имущества;

  • либо на имущественный налоговый вычет в размере 1 млн рублей для недвижимости или 250 тыс. для иного имущества.

Также налоговики рассказали о применении спецрежимов:

Спецрежим

Налоговые ставки

Особенности

НПД (самозанятость)

4% — при расчетах с физлицами

6% — с юрлицами и ИП

Самозанятый риелтор не может:

  • работать по агентским договорам или договорам поручения (то есть быть посредником);

  • сдавать в аренду или продавать коммерческую недвижимость и транспортные средства.

Налог уплачивается ежемесячно до 28 числа.

УСН

6% — с доходов

15% — с доходов за вычетом расходов

Лимит доходов – 450 млн в год, численность сотрудников — не более 130 человек. Не должно быть филиалов.

АУСН

8%  — с доходов

20% — доходы минус расходы

Доход не более 60 млн рублей в год, не более 5 сотрудников

