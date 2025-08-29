Самозанятый риелтор не может работать по агентским договорам или договорам поручения
Налоговики провели встречу с представителями Гильдии риелторов Москвы и разъяснили специфику налогообложения операций в сфере недвижимости.
Инспекторы раскрыли такие темы:
Вопрос
Суть
Прогрессивная шкала НДФЛ
Для доходов от продажи имущества и дивидендов действует двухступенчатая шкала:
Освобождение от налога
Доход от продажи недвижимости не облагается НДФЛ, если:
Единственном жилье
Льготный срок владения в 3 года применяется, если на дату продажи у налогоплательщика и его супруга в собственности не было другого жилья. Не учитывается жилье, купленное в течение 90 дней до продажи старого
Льготы для семей с двумя и более детьми
Доход от продажи жилья не облагается налогом независимо от срока владения, если на вырученные средства покупается новое, большее по площади или кадастровой стоимости жилье
Кадастровая стоимость
Если цена продажи квартиры ниже 70% от ее кадастровой стоимости на 1 января года продажи, для расчета налога будет использоваться не сумма по договору, а величина, равная 70% от кадастра
Имущественный вычет
Если срок владения меньше минимального, налогоплательщик может уменьшить свой доход:
Также налоговики рассказали о применении спецрежимов:
Спецрежим
Налоговые ставки
Особенности
НПД (самозанятость)
4% — при расчетах с физлицами
6% — с юрлицами и ИП
Самозанятый риелтор не может:
Налог уплачивается ежемесячно до 28 числа.
УСН
6% — с доходов
15% — с доходов за вычетом расходов
Лимит доходов – 450 млн в год, численность сотрудников — не более 130 человек. Не должно быть филиалов.
АУСН
8% — с доходов
20% — доходы минус расходы
Доход не более 60 млн рублей в год, не более 5 сотрудников
Начать дискуссию