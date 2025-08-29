Самозанятый риелтор не может работать по агентским договорам или договорам поручения

Вопрос Суть

Прогрессивная шкала НДФЛ Для доходов от продажи имущества и дивидендов действует двухступенчатая шкала: 13% — для доходов до 2,4 млн рублей в год;

15% — для суммы сверх лимита.

Освобождение от налога Доход от продажи недвижимости не облагается НДФЛ, если: имущество было в собственности более минимального срока владения — обычно 3 или 5 лет в зависимости от основания приобретения;

или если сумма продажи не превышает 1 млн рублей (для иного имущества — 250 тыс.).

Единственном жилье Льготный срок владения в 3 года применяется, если на дату продажи у налогоплательщика и его супруга в собственности не было другого жилья. Не учитывается жилье, купленное в течение 90 дней до продажи старого

Льготы для семей с двумя и более детьми Доход от продажи жилья не облагается налогом независимо от срока владения, если на вырученные средства покупается новое, большее по площади или кадастровой стоимости жилье

Кадастровая стоимость Если цена продажи квартиры ниже 70% от ее кадастровой стоимости на 1 января года продажи, для расчета налога будет использоваться не сумма по договору, а величина, равная 70% от кадастра