Депутат Горелкин: в России останутся только Telegram и MAX

Антон Горелкин считает, что мессенджер WhatsApp скоро потеряет популярность в России, пользователи перестанут им пользоваться.

Первый замглавы Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в подкасте «Законный вопрос» рассказал, что мессенджер WhatsApp1 может повторить судьбу Viber. То есть постепенно потеряет популярность у пользователей.

«Мой прогноз по WhatsApp1 — будет происходить естественная его пессимизация. С другой стороны, будет экспансия MAX, Telegram. Мне кажется, что WhatsApp1 ждет судьба Viber», — заявил Антон Горелкин.

Также он добавил, что в РФ будут мирно сосуществовать Telegram и MAX, поскольку у каждого есть своя ниша и свои задачи.

