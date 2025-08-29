В MAX появились видеосообщения в кружках

Теперь пользователи национального мессенджера MAX могут записывать видеокружки длительностью до 1 минуты.

Пользователи мессенджера МАХ теперь могут обмениваться видеосообщениями в формате кружков. Чтобы сервис был доступен, нужно обновить приложение.

Для записи кружка нужно нажать на иконку камеры в правом нижнем углу и провести пальцем вверх по экрану. В любой момент запись можно остановить или возобновить. Максимальная длительность такого сообщения — 60 секунд.

«Видеосообщение может стать интереснее, если во время записи включить режим фронтальной подсветки смартфона или эффект Zoom, чтобы увеличить кадр», — сказано в пресс-релизе.

По данным на 19 августа 2025 года, в MAX зарегистрировались свыше 18 млн человек.