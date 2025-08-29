📄 В универсальный передаточный документ можно добавить данные из декларации соответствия товара

В правилах заполнения УПД не указано, где писать номер декларации соответствия, но эти сведения можно написать в строке для иных сведений.

На форуме «Клерка» попросили совета по заполнению универсального передаточного документа.

Компания реализует свежие яблоки собственного производства, на продукцию есть декларация соответствия. Покупателю передают УПД, копию декларации соответствия и копию протокола испытаний. Юрист считает, что в УПД нужно указать реквизиты декларации соответствия. Но этого требования нет в правилах заполнения УПД, поэтому автор вопроса не хочет переделывать документ.

Бухгалтеры напомнили, что по правилам передачи декларации соответствия ее можно заверить должным образом и передать или указать ее реквизиты в УПД.

«Мы торгуем зерном, иногда клиенты просят указывать в УПД декларацию, никогда не отказываю», — ответила еще одна участница.

Эти данные пишут в строке 12 «Иные сведения об отгрузке, передаче». Там можно указать ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы.

Так можно еще и сэкономить время на спорах, — подсказали в обсуждении.