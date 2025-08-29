🔫 Нелегальный оборот детских товаров достигает 10% от всего оборота

После введения маркировки детских товаров бюджет получит 25 млрд рублей за год.

НИУ «Высшая школа экономики» посчитала экономический эффект от обеления рынка детских товаров, в том числе игрушек и игр.

По данным исследователей, ожидаются дополнительные сборы НДС и налога на прибыль в размере более 25 млрд рублей за год.

Влияние обязательной цифровой маркировки на розничную цену единицы продукта при этом составит около 0,62%.

Нелегальный оборот детских товаров, в том числе игрушек, сейчас достигает в России 10% от всего оборота в этой товарной категории. А легальное предложение оценивается почти в 1,7 млрд единиц товара за год.

Маркировка отдельных видов детских товаров стартует с 1 сентября 2025 года. Маркировать будут педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах, коляски для кукол, куклы и прочие игрушки, детские интеллектуальные игры и игральные карты, электрические гоночные автомобили и наборы, настольные и комнатные игры.