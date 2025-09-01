🚉 Сесть в поезд по биометрии можно будет в сентябре, но не с 1 числа. Пока рекомендуют брать с собой паспорт

С 1 сентября 2025 года можно применять биометрию при оформлении билета и посадки на поезда дальнего следования при наличии у перевозчика технической возможности.

Посадка пассажиров в поезд по биометрии заработает позднее 1 сентября. Хотя законодательная возможность для такого способа посадки введена с начала месяца, отметил замглавы РЖД Евгений Чаркин.

«Это заработает позднее, когда будет проведено тестирование. Поскольку мы должны убедиться, что все работает соответственно, качественно, что ни у кого нет никаких рисков, связанных с действием данной технологии. И когда все будет протестировано, на все вопросы будет получен ответ, тогда мы будем рассматривать уже возможность внедрения и масштабирования данной технологии», — заявил Чаркин.

Он напомнил, что с 1 сентября у перевозчика появляется право применения такой технологии посадки при технической возможности.

Но биометрию пока рассматривают как дополнительную опцию к существующему порядку посадки на поезд. Поэтому пассажирам рекомендуется брать с собой паспорт для посадки на поезда.

О старте посадки пассажиров в поезд по биометрии будет официально объявлено, уточнил Чаркин.

Напомним: Правительство с 1 сентября 2025 года разрешило применять биометрию при оформлении билета и посадки на поезда дальнего следования при наличии у перевозчика такой технической возможности.