В ответ на требование прислать все УПД можно прислать реестр и несколько документов

Налоговики запрашивают большое количество универсальных передаточных документов, но это автоматический запрос, который можно выполнить не дословно.

Налоговая может прислать вне рамок налоговой проверки требование представить все УПД из книги покупок по одному из поставщиков. Если документов около 1 000 штук – нужно ли отправлять все, спросили на форуме «Клерка».

Коллеги сталкивались с такими запросами, и знают, что делать.

«Отправляю письмо, в котором пишу, что из-за огромного количества запрашиваемых документов во вложении [отправляем] реестр УПД и готовы по первому требованию предоставить любой документ. Вкладываю реестр. Вопросов не было», — ответили в комментариях.

Другие отправляют ответ такого же содержания, но прикладывают несколько УПД.

Такие требования выставляет машина, налоговикам самими не хочется возиться с таким количеством документов, поэтому они принимают ответы о слишком большом документообороте, добавили в обсуждении.