В ответ на требование прислать все УПД можно прислать реестр и несколько документов
Налоговая может прислать вне рамок налоговой проверки требование представить все УПД из книги покупок по одному из поставщиков. Если документов около 1 000 штук – нужно ли отправлять все, спросили на форуме «Клерка».
Коллеги сталкивались с такими запросами, и знают, что делать.
«Отправляю письмо, в котором пишу, что из-за огромного количества запрашиваемых документов во вложении [отправляем] реестр УПД и готовы по первому требованию предоставить любой документ. Вкладываю реестр. Вопросов не было», — ответили в комментариях.
Другие отправляют ответ такого же содержания, но прикладывают несколько УПД.
Такие требования выставляет машина, налоговикам самими не хочется возиться с таким количеством документов, поэтому они принимают ответы о слишком большом документообороте, добавили в обсуждении.
