Управляющая компания на УСН освобождается от НДС, если приобретает услуги у «правильных» поставщиков

Минфин разъяснил порядок освобождения от НДС услуг управляющих компаний (УК).

В письме от 12.05.2025 № 03-07-11/46064 ведомство указало, что НДС не облагаются коммунальные услуги (кроме услуг по обращению с ТКО), предоставляемые управляющими организациями, если они приобретают коммунальные услуги у организаций коммунального комплекса, поставщиков электрической энергии и газоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение: подп. 29 п. 3 ст. 149 НК.

Также, согласно подп. 30 п. 3 ст. 149 НК, от НДС освобождены услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, если услуги управляющая компания приобретает у компаний и ИП, которые непосредственно выполняют такие работы и услуги.

То есть, операции УК-плательщика НДС по ставке 5% или 7%, освобождаются от НДС, если соответствуют условиям подп. 29 и 30 пункта 3 статьи 149 Кодекса.

Подробнее о том, кому положены льготы на УСН и как их получить, расскажем на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН». Вы научитесь вести учет на спецрежиме, считать налоги и составлять отчетность. Сможете рассчитывать средний заработок, начислять премии и надбавки, правильно оформлять кассовые чеки, работать с мигрантами и ЭДО с 1 сентября 2025 года.

Цена со скидкой 75%: 7 900 рублей вместо 31 790 рублей. Осталось 1 место по этой цене.

Старт сегодня, 1 сентября.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.