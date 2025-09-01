При расторжении договора страхования жизни работников взносы по нему облагаются налогом на прибыль

Если договор добровольно страхования жизни работников больше не соответствует условиям или его расторгли – уже включенные в расходы взносы облагаются налогом на прибыль.

Минфин в письме от 04.07.2025 № 03-03-06/1/65356 разъяснил порядок обложения налогом на прибыль взносов по договору страхования жизни работников при расторжении такого договора.

Расходы в виде платежей (взносов) работодателей по договорам добровольного страхования жизни работников, заключаемым на срок не менее пяти лет с российскими страховыми организациями, имеющими лицензии на ведение соответствующего вида деятельности, и в течение этих пяти лет не предусматривающим страховых выплат, в том числе в виде рент и (или) аннуитетов, кроме страховых выплат в случаях смерти или причинения вреда здоровью работника, учитываются в составе расходов на оплату труда в целях налога на прибыль (п. 16 ст. 255 НК).

Но, согласно абз. 8 п. 16 ст. 255 НК, если меняют условия договора страхования жизни отдельных или всех застрахованных работников так, что условия договора перестают соответствовать требованиям этого пункта, или при расторжении договоров отдельных или всех застрахованных работников взносы работодателя по этим договорам, ранее включенные в состав расходов, облагаются налогом с даты изменения условий или сокращения сроков действия этих договоров либо их расторжения.

То есть при расторжении договоров страхования жизни для отдельных застрахованных работников уже включенные в состав расходов взносы работодателя признаются подлежащими налогообложению в целях налога на прибыль организаций.

