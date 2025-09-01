🏩 На сервисах бронирования будут данные только о классифицированных отелях
С 1 сентября 2025 агрегаторы могут размещать информацию только о классифицированных объектах размещения.
Гостиницы, которые не прошли классификацию, теперь не смогут принимать новые брони. Но брони, сделанные до 1 сентября, останутся в силе.
Кто должен пройти классификацию:
отели;
хостелы;
пансионаты;
модульные некапитальные средства размещения;
санатории;
кемпинги и базы отдыха, включая глэмпинги.
Классификация проводится в два этапа. Первый и обязательный для всех – это самооценка. На втором этапе гостиницы и санатории могут дополнительно получить категорию от одной до пяти звезд в уполномоченной аккредитационной организации, рассказал директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.
«Классификация призвана обелить рынок и повысить качество услуг. Для туриста это значит, что его интересы будут обеспечены еще более надежно. При планировании поездки, помимо отзывов и фотографий от других пользователей, путешественник сможет опираться на верифицированную информацию об объекте. Бизнес же благодаря легализации должен получить возможность участвовать в программах господдержки», — пояснил Брагин.
Пройти классификацию по новым правилам должны не менее 30 тыс. отелей и других средств размещения.
«В последние две недели темпы прохождения классификации выросли в разы, особенно ближе к 1 сентября. И часть объектов, вероятно, еще будут догонять остальных в течение ближайшего месяца. Временно объем предложения может сократиться в сегменте небольших гостиниц и баз отдыха. При этом крупные и популярные у туристов объекты, по нашему прогнозу, пройдут классификацию в срок», — добавил руководитель АТАГ.
С 6 сентября за работу средств размещения без классификации будут штрафовать:
Нарушитель
Первичное нарушение
Повторное нарушение
ИП
От 50 тыс. до 70 тыс. руб.
От 75 тыс. до 100 тыс. руб.
Юрлицо
От 300 тыс. до 450 тыс. руб.
оборотные штрафы (но не менее 500 тыс. руб.).
