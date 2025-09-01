🏩 На сервисах бронирования будут данные только о классифицированных отелях

С 1 сентября 2025 агрегаторы могут размещать информацию только о классифицированных объектах размещения.

Гостиницы, которые не прошли классификацию, теперь не смогут принимать новые брони. Но брони, сделанные до 1 сентября, останутся в силе.

Кто должен пройти классификацию:

отели;

хостелы;

пансионаты;

модульные некапитальные средства размещения;

санатории;

кемпинги и базы отдыха, включая глэмпинги.

Классификация проводится в два этапа. Первый и обязательный для всех – это самооценка. На втором этапе гостиницы и санатории могут дополнительно получить категорию от одной до пяти звезд в уполномоченной аккредитационной организации, рассказал директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.

«Классификация призвана обелить рынок и повысить качество услуг. Для туриста это значит, что его интересы будут обеспечены еще более надежно. При планировании поездки, помимо отзывов и фотографий от других пользователей, путешественник сможет опираться на верифицированную информацию об объекте. Бизнес же благодаря легализации должен получить возможность участвовать в программах господдержки», — пояснил Брагин.